Шойгу отметил, что СВО не сказалась на военно-техническом сотрудничестве России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Специальная военная операция не сказалась негативно на военно-техническом сотрудничестве (ВТС) Москвы с зарубежными партнерами, заявил телеканалу "Звезда" министр обороны Сергей Шойгу.

"Как говорится, слухи о том, что это серьезно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, - они не имеют под собой никакой реальной почвы, и военно-техническое сотрудничество в прошлом году, в общем, достигло довольно больших и серьезных показателей в целом", - сказал он.

Отвечая на вопрос, помогает ли опыт СВО в военно-техническом сотрудничестве с Алжиром, Шойгу сказал: "Конечно, помогает".

"То, что касается Алжира - постепенно, постепенно, а сейчас уже все больше и больше приходит понимание, что есть что с чем сравнивать по результатам и по опыту специальной военной операции (...) - наше оружие с западным оружием - как наше работает, как их работает", - отметил Шойгу.