Россия и Алжир намерены работать над переходом к расчетам в нацвалютах

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказался за расширение практики взаимных расчетов в национальных валютах с Алжиром.

По итогам переговоров с президентом Алжира в четверг в Кремле Путин подчеркнул, что "это позволит обезопасить встречную торговлю от влияния третьих стран и негативной конъюнктуры на мировых валютных рынках".

В свою очередь, в совместной декларации, подписанной по итогам российско-алжирского саммита, говорится, что стороны будут поощрять "совместную работу, направленную на обеспечение перехода к расчетам в национальных валютах, формировании надежных и независимых от третьих стран каналов осуществления трансграничных платежей".