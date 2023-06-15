Президент Алжира заявил, что российское оружие помогает стране сохранить независимость

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что поддержка России, в том числе обеспечение республики оружием, позволяет сохранять ей независимость и никакое давление извне не повлияет на алжиро-российские отношения.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Теббун отметил, что сегодня Алжир испытывает давление иностранных государств, "но это никогда не повлияет на наши отношения".

"Мы должны сохранить нашу независимость. Благодаря поддержке Российской Федерации, которая обеспечивает нас оружием, мы сохраняем нашу независимость в этих сложных условиях", - сказал президент Алжира.

Он предложил президенту РФ обменяться мнениями по всем направлениям.

Он выразил признательность Путину за встречу и гостеприимство. "Это свидетельствует о глубине дружбы, которая существует между Алжиром и Российской Федерацией. Наши отношения ничуть не изменились уже 60 лет, Алжир всегда поддерживает Россию", - сказал Теббун.