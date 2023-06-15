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Минсельхоз создает маркетплейс отечественного софта для АПК

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз ради развития цифровизации отрасли формирует маркетплейс, который будет предлагать аграриям готовые программные решения, сообщила на ПМЭФ замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

Меркетплейс будет создан в рамках АО "Агропромышленный центр цифровизации"

"Для этого мы создали акционерное общество с государственным капиталом - это будет агроцифровая компания, которая будет создавать и собирать на рынке необходимые технологии, помогать сельхозпроизводителям, предлагать некий маркетплейс, где показывать, что уже есть (из программных продуктов для цифровизации АПК - ИФ). И тогда можно взять уже готовую разработку и адаптировать к тому или иному направлению бизнеса", - сообщила Фастова.

Кроме того, агроцентр будет заниматься обеспечением кибербезопасности.

"В сегодняшней ситуации это одна из важнейших задач - работа по киберугрозам, по незаконным проникновениям. Как раз здесь задачей центра будет помогать нивелировать все подобные риски", - сказала замминистра.

Согласно представленной на сессии презентации, учредителями АО "Агропромышленный центр цифровизации" являются Россельхозбанк, "Росагролизинг" и "Объединенная зерновая компания".

Как подчеркнула Фастова, импортозамещение программных продуктов в отрасли является одной из приоритетных задач; в рамках этой работы год назад был создан отраслевой комитет. В него вошли три индустриальных центра компетенций (ИЦК) по замещению импортных решений в растениеводстве, животноводстве и переработке. Чуть позже был создан четвертый - по рыболовству. Каждый центр возглавляет одна из крупнейших компаний. В результате потребности в таких решениях и первоочередность таких программных продуктов определяет сама отрасль, отметила замминистра.

По ее словам, три проекта по импортозамещению уже одобрены правительством. Причем три из них запущены в работу, на два - получены гранты. Это, в частности, проекты, связанные с цифровизацией посевов и техники, стада крупного рогатого скота и свиноводческих ферм, а также по программным продуктам для молочного завода, элеватора и комбикормового завода.

"Сейчас перед нами стоит задача, чтобы эти проекты были созданы и внедрены в отрасль, чтобы появился именно отечественный программный продукт, которым могли пользоваться все желающие сельхозпроизводители. Далее будем продолжать мониторить, смотреть, что еще необходимо отрасли, и инициировать это и перед правительством, и своими силами", - сказала Фастова.

Замминистра напомнила, что внедрению цифровых технологий и автоматизации агропредприятий способствует механизм льготного кредитования. Ставка составляет не более 5% годовых, сроки кредитов - от 1 года до 8 лет в зависимости от направления расходов.

Минсельхоз Елена Фастова Росагролизинг Россельхозбанк ОЗК
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