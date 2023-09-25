ОЗК с июля экспортировала в Иран 264 тысячи тонн пшеницы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) в нынешнем сельхозсезоне (начался 1 июля 2023 года) отгрузила в Иран 264 тысячи тонн пшеницы, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на заместителя гендиректора компании Ксению Боломатову.

По ее словам, ОЗК входит в тройку крупнейших экспортеров российского зерна в Иран. С 2018/2019 сельхозгода компания поставила иранским партнерам 1,6 млн тонн зерна.

"По итогам восьми месяцев этого года Иран вошел в пятерку стран, ставших лидерами по отгрузкам зерна на экспорт в портовом терминале ПАО "НКХП", ключевом активе компании", - сказала Боломатова.

"Налажено плодотворное взаимодействие с Государственной торговой корпорацией Ирана (GTC), активно участвуем в тендерах по закупке пшеницы, - продолжила она. - Кроме того, перспективным направлением может стать выстраивание партнерств с частными компаниями по вопросам экспорта таких зерновых культур, как ячмень и кукуруза".

Как считает Боломатова, перспективы сохранения текущей динамики и наращивания объема поставок во многом будут зависеть от платежеспособности Ирана. К сожалению, наблюдаются длительные задержки оплаты поставленного зерна, констатировала она.

Она назвала Иран одним из крупнейших импортеров зерна на Ближнем Востоке, который за два последних сельхозсезона закупил на международном рынке порядка 33 млн тонн. Согласно прогнозам, объем импорта в текущем сезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.) составит более 15 млн тонн. "При этом по объемам поставок пшеницы Россия уже несколько сезонов занимает лидирующую позицию среди стран, экспортирующих пшеницу в Иран, - сказал она. - Отдельно стоит отметить, что по итогам 2022/2023 сельхозгода Иран вошел в тройку крупнейших покупателей как российского зерна в целом, так и пшеницы".

По ее словам, между странами существует отлаженная диверсифицированная система логистики: поставки российского зерна могут осуществляться через порты Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов.

Группа ОЗК - торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, входит в топ-5 крупнейших экспортеров российского зерна. Компания на 50% плюс одна акция принадлежит государству. Вторым акционером (50% минус одна акция) является "Деметра-Холдинг". ОЗК более 20 лет выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

В 2022 году выручка компании по МСФО составила 73 746 090 000 рублей, что на 29,3% меньше, чем в 2021 году, EBITDA - 5 932 213 000. рублей (на 21,9% меньше), чистая прибыль - 3 550 891 000 рублей (на 22,1% меньше).