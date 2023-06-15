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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Минфин включил в "черный список" офшоров недружественные западные страны

Список с июля увеличится с 40 до 91 позиции

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Минфин увеличил более чем в два раза перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

О этом говорится в приказе министерства № 86н от 5 июня 2023 года, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Сейчас в перечне 40 офшорных зон, с 1 июля их количество возрастет до 91.

В обновленный перечень включены страны Евросоюза, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия, Новая Зеландия.

В феврале Евросоюз включил Россию в обновленный список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС для целей налогообложения. Претензии к России связаны с режимом специальных административных районов на островах Русский и Октябрьский. Кроме того, Совет ЕС отметил, что диалог с Россией по вопросам налогового законодательства "зашел в тупик" на фоне ситуации на Украине.

Российский Минфин пояснял, что с включением России в офшорный список страны - члены ЕС смогут применить к ней меры административного и правового характера.

К мерам административного характера относятся: усиленный мониторинг определенных транзакций между резидентами ЕС и российскими лицами; повышенные аудиторские риски для налогоплательщиков ЕС, которые используют структуры или сделки, в которые вовлечены российские лица.

К мерам правового характера относятся: невозможность учета для целей налогообложения налогоплательщиками-резидентами стран ЕС расходов, понесенных при осуществлении сделок с российскими лицами; применение правил КИК в отношении лиц - резидентов ЕС, которые могли не применять данные правила согласно национальному законодательству; применение налогов у источника по выплачиваемым российским лицам доходам, которые ранее освобождались от налогообложения; ограничение на применение для акционеров-резидентов ЕС правил освобождения от налогообложения распределяемой прибыли, получаемой от российских лиц.

Евросоюз Минфин
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