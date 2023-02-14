Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз обновил так называемый серый список налоговых юрисдикций, добавив в него Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем", - сказано в релизе.

Теперь в этом перечне 16 позиций, главным образом – классические офшоры (Багамские острова, Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и др.). Несколько стран покинули "серый список": Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай, а Гонконг, Малайзия и Катар получили отсрочки для устранения недостатков.

Претензии к России связаны с принятыми в прошлом году поправками к законодательству, регулирующему режим специальных административных районов (их в России два – в Приморье и в Калининградской области), говорится в сообщении. Кроме того, Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по вопросам налогового законодательства "зашел в тупик" на фоне ситуации на Украине.

Впервые "серый список" был составлен в декабре 2017 года. Следующий его пересмотр намечен на октябрь 2023 года.

ЕС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

Обрабатывающее штамповки СП Boeing и ВСМПО приостановило деятельность

Кредитным учреждениям в новых регионах ЦБ запретил наращивать остатки на счетах

Ford сократит 3,8 тыс. рабочих мест в Европе за три года

VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

VK решил сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов на РФ

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Пшеница подорожала до максимума с ноября на опасениях эскалации на Украине

Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Brent подешевела до $86,01 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });