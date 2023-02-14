ЕС включил Россию в "серый список" налоговых юрисдикций

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз обновил так называемый серый список налоговых юрисдикций, добавив в него Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет сожалеет, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем", - сказано в релизе.

Теперь в этом перечне 16 позиций, главным образом – классические офшоры (Багамские острова, Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату и др.). Несколько стран покинули "серый список": Северная Македония, Барбадос, Ямайка и Уругвай, а Гонконг, Малайзия и Катар получили отсрочки для устранения недостатков.

Претензии к России связаны с принятыми в прошлом году поправками к законодательству, регулирующему режим специальных административных районов (их в России два – в Приморье и в Калининградской области), говорится в сообщении. Кроме того, Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по вопросам налогового законодательства "зашел в тупик" на фоне ситуации на Украине.

Впервые "серый список" был составлен в декабре 2017 года. Следующий его пересмотр намечен на октябрь 2023 года.