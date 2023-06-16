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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Потушен пожар на иностранном судне, загоревшемся у берегов Приморья

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Загоревшееся у берегов Приморского края иностранное судно Beks Force потушено, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС РФ.

"В 18:20 (11:20 мск) пожар на аварийном судне ликвидирован, решается вопрос о его буксировке", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу поступила информация о пожаре в машинном отделении судна Beks Force, находящегося в заливе Петра Великого в 24 милях от мыса Поворотный. На борту 24 члена экипажа, два человека пострадали, они были доставлены на берег и госпитализированы. Экипаж загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении и включил систему объемного пожаротушения. К аварийному теплоходу были направлены спасатели на судах "Светломор-3" и "Бэй", а также буксир "Александр Козицын".

Позднее пресс-служба Росморречфлота уточнила, что буксир "Александр Козицын" провел подачу воды в танк аварийного судна для пожарного насоса и отошёл от борта иностранного балкера. "По информации капитана аварийного судна, в машинном отделении в результате инспекции были обнаружены отдельные очаги возгорания. Позже пожар был потушен, сохраняется задымление машинного отделения. В помощи спасателей не нуждаются, эвакуация экипажа не требуется", - сказали в пресс-службе.

По информации судового агента, капитан Beks Force от дальнейшей помощи и обеспечения безопасности отказался, спасательная операция завершена. Спасательным судам дана команда возвращаться к месту базирования.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, сухогруз работает под флагом Республики Маршалловы острова. Экипаж состоит из граждан Филиппин и Турции. Сухогруз следовал из КНР в порт Восточный.

МЧС РФ Приморский край
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