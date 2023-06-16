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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Загоревшемуся у берегов Приморья иностранному судну требуется помощь в тушении пожара

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Морякам загоревшегося у берегов Приморья иностранного судна Beks Force требуется помощь в ликвидации пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"В 04:25 по Москве поступила информация, что теплоходу Beks Force требуется помощь в тушении пожара; пожар вышел из-под контроля. Экипаж загерметизировал очаг возгорания в машинном отделении и включил систему объемного пожаротушения, одновременно охлаждаются смежные переборки", - сказали в пресс-службе.

К аварийному теплоходу следуют спасатели на судах "Светломор-3" и "Бэй", а также буксир "Александр Козицын".

По данным Росморречфлота, утром получено сообщение о терпящем бедствие судне "Beks Force, где произошел пожар в машинном отделении. На борту 24 члена экипажа, двое пострадавших. Судно находится в заливе Петра Великого в 24 милях от мыса Поворотный.

Суда, находящиеся в заливе Петра Великого вблизи направлены для оказания помощи терпящему бедствие судну. Пострадавших на шлюпке везут в порт Находка, где на причале их ждут медики скорой помощи.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, сухогруз работает под флагом Республики Маршалловы острова. Экипаж состоит из граждан Филиппин и Турции.

Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту случившегося.

Как сообщалось, пожар случился на иностранном судне, следовавшем из Китая, в 85 км от приморского порта Находка.

Росморречфлот Приморье
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