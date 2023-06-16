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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

В РПЦ не верят в посредничество Ватикана в украинском урегулировании

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви скептически оценили перспективы участия Святого престола в поиске путей решения украинского кризиса.

"Лично я ничего от этого не ожидаю. Потому что политика Ватикана столетиями не меняется (...) в отношении Православной церкви и России", - написал патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид в пятницу у себя в телеграм-канале.

Он заявил, что после визита папы Иоанна Павла II на Украину с 2002 года началась "жутчайшая волна экспансии" греко-католиков на всей украинской территории. Несмотря на то, что католическая церковь назвала РПЦ Церковью-сестрой, на деле католики занялись прозелитизмом, обращая в свою веру православных людей, отметил митрополит.

Кроме того, напомнил митрополит, после исторической встречи нынешнего папы Франциска с патриархом Кириллом в Гаване в феврале 2016 года, где был подписан миролюбивый меморандум об отношениях, через несколько месяцев госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин приехал в Киев с лозунгом "Папа - для Украины", и началась очередная волна экспансии "с огромными денежными вливаниями, строительством униатского кафедрального собора в Харькове, где никогда не было униатства".

"Согласитесь. Очень трудно после этих примеров поверить в договороспособность и честность Ватикана", - резюмировал митрополит.

Представитель Ватикана кардинал Маттео Дзуппи по указанию папы недавно посетил Киев, СМИ сообщали о его планах побывать в Москве, чтобы обсудить пути украинского урегулирования.

Ватикан РПЦ Украина
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