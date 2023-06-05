Посланник папы римского посетит Киев 5-6 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Кардинал Маттео Дзуппи, которому папа римский Франциск поручил миротворческую миссию на Украине, посетит Киев 5-6 июня, сообщает пресс-служба Святого престола.

Он должен будет "внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманные жесты, способствующие ослаблению напряженности".

Цель миссии кардинала - добиться снижения напряженности в регионе. Как объяснил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, это не посредническая миссия, задача посланника - повлиять благоприятно на атмосферу в Киеве с тем, чтобы в дальнейшем можно было выйти на путь к мирному урегулированию.

Сам понтифик принял президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане 13 мая. Они обсуждали гуманитарную и политическую ситуацию на Украине.