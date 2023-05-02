В Кремле не знают о непубличной миссии Ватикана на Украине
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Кремлю неизвестно о непубличной миссии Ватикана на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, ничего неизвестно", - сказал Песков журналистам во вторник.
Так он прокомментировал информацию о том, что на Украине находится непубличная миссия Ватикана, которая работает над мирным планом.
Ранее в прессе появились сообщения, что папа римский Франциск заявил о проведении на Украине непубличной мирной миссии. О ее деталях понтифик не сообщил.