Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Минстрой после "непростых времен" вернется к созданию единой инфосистемы для аренды жилья

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минстрой России вернется к идее создания единой информационной системы для арендного жилья, когда минуют непростые времена, сказал "Интерфаксу" на ПМЭФ замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

В РоссииЕдиную систему учета арендного жилья доработают при помощи участников рынкаЧитать подробнее

"Она не заглохла, просто сегодня у нас в приоритете, с учетом всего, что происходит, другая повестка. Как только мы пройдем это непростое время с гордо поднятой головой, (...) мы вернемся к теме создания платформы арендного жилья", - сказал он.

В конце 2021 года стало известно, что Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы учета договоров аренды для регистрации арендного жилья, апартаментов и даже машино-мест. В проекте было указано, что владельцы и их арендаторы в течение 30 дней с момента заключения договора или внесения изменений в него должны будут разместить информацию об их сроках и размере платы в данной системе. Также через нее будут вестись все расчеты.

Единая цифровая платформа будет создана в форме государственной информационной системы (ГИС) и на 100% принадлежать государству. Для создания и эксплуатации системы планируют привлечь частного инвестора, а оператором системы будет Минстрой.

Минстрой ГИС Никита Стасишин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РПЦ усмотрели признаки саботажа в планах отправить "Троицу" на год на реставрацию

В РПЦ усмотрели признаки саботажа в планах отправить "Троицу" на год на реставрацию
ПМЭФ-2023

Минфин пообещал не давить на банки из-за низкого спроса на ОФЗ

ПМЭФ-2023

"Газпром" и Qazaqgaz подписали договор о транспортировке газа РФ для Узбекистана

ПМЭФ-2023

Силуанов видит потенциал для перераспределения расходов бюджета уже в 2023 году

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемых лиц в конфликте на Украине

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемых лиц в конфликте на Украине
ПМЭФ-2023

Глава Минцифры заявил об отсутствии предпосылок для блокировки WhatsApp в РФ

Глава Минцифры заявил об отсутствии предпосылок для блокировки WhatsApp в РФ

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн

"Аэрофлот" добился от Airbus возврата авансов за четыре самолета A350 в размере $199 млн
ПМЭФ-2023

Минтруд сообщил, что уровень безработицы в ряде регионов РФ превышает 10%

В Кремле не получали официальных документов по африканской мирной инициативе

Полного понимания в Кремле по участию Путина в саммите БРИКС в ЮАР пока нет

Полного понимания в Кремле по участию Путина в саммите БРИКС в ЮАР пока нет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });