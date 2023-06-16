Минстрой после "непростых времен" вернется к созданию единой инфосистемы для аренды жилья

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Минстрой России вернется к идее создания единой информационной системы для арендного жилья, когда минуют непростые времена, сказал "Интерфаксу" на ПМЭФ замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Она не заглохла, просто сегодня у нас в приоритете, с учетом всего, что происходит, другая повестка. Как только мы пройдем это непростое время с гордо поднятой головой, (...) мы вернемся к теме создания платформы арендного жилья", - сказал он.

В конце 2021 года стало известно, что Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы учета договоров аренды для регистрации арендного жилья, апартаментов и даже машино-мест. В проекте было указано, что владельцы и их арендаторы в течение 30 дней с момента заключения договора или внесения изменений в него должны будут разместить информацию об их сроках и размере платы в данной системе. Также через нее будут вестись все расчеты.

Единая цифровая платформа будет создана в форме государственной информационной системы (ГИС) и на 100% принадлежать государству. Для создания и эксплуатации системы планируют привлечь частного инвестора, а оператором системы будет Минстрой.