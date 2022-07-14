Единую систему учета арендного жилья доработают при помощи участников рынка

Минстрой заявил, что "спрятаться ни у кого не получится" при обелении рынка арендного жилья

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минстрой не отказывается от проекта цифровизации рынка сдачи жилья в аренду и адаптирует платформу с учетом замечаний игроков отрасли, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

"Мы хорошо понимаем, что рынок арендного жилья – это достаточно сформировавшаяся отрасль. И, конечно, у игроков рынка – я имею в виду тех, кто работает в нем, тех, кто предоставляет свое жилье, - конечно, есть свои вопросы. (...) Поэтому мы в данном моменте проходим через этап понимания того, каким должен быть проект в итоге", - сказал Михайлик в четверг в кулуарах форума "Умный город".

По словам замминистра, "технологическое решение не может не услышать своего пользователя или эксплуатанта".

Он напомнил, что любая цифровая трансформация приводит к формированию большого объема данных и с этим приходится смириться.

"Не будет этого здесь – появится в других базах, у коллег из Росреестра. То есть спрятаться ни у кого никогда не получится", - подчеркнул Михайлов неизбежность "обеления" рынка арендного жилья.

В конце 2021 года стало известно, что Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы учета договоров аренды для регистрации арендного жилья, апартаментов и даже машино-мест. В частности, в документе указано, что владельцы и их арендаторы в течение 30 дней с момента заключения договора или внесения изменений в него должны будут разместить информацию об их сроках и размере платы в данной системе. Также через нее будут вестись все расчеты.

"Проект направлен на защиту интересов граждан за счет создания прозрачных и понятных условий для заключения договоров аренды, введения удобных механизмов взаимодействия сторон с применением современных цифровых технологий и соблюдением норм законодательства РФ, а также защиты участников рынка арендного жилья от злоупотреблений экономически более сильной стороны договора", - говорил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Он подчеркнул, что Единая цифровая платформа будет создана в форме государственной информационной системы (ГИС) и на 100% принадлежать государству. Для создания и эксплуатации системы планируют привлечь частного инвестора, а оператором системы будет Минстрой.