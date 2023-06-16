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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Президент РФ призвал сделать детские пособия дополнением к зарплате, а не ее заменой

Президент РФ призвал сделать детские пособия дополнением к зарплате, а не ее заменой
Фото: Сергей Булкин/TACС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выдвинул предложение выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие в течение всего периода времени, на которое они назначены.

"Предлагаю пособия на ребенка до 1,5 лет, а также единые детские пособия выплачивать в течение всего периода времени, на которое они назначены, независимо от того, увеличился ли доход семьи или нет", - сказал Путин в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой", - отметил президент РФ.

Путин также предложил поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами. "Сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода, даже при желании подработать, тогда потеряешь пособие", - сказал президент.

В связи с этим он предложил снять эти ограничения и сохранить пособие по уходу за ребенком-инвалидом гражданам, работающим в формате частичной занятости.

Владимир Путин
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