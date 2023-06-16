Путин поручил представить предложения по поддержке компаний, "вырастающих" из критериев МСП

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству в начале 2024 года представить предложения по льготному налогообложению компаний, которые формально уже не могут быть отнесены к малым и средним предприятиям (МСП), в том числе по запуску льготного переходного режима налогообложения.

"Сейчас компании, которые вырастают из статуса малых и средних, теряют право на льготные режимы налогообложения. Налоговая нагрузка на них в момент возрастает, и так до тех пор, пока они не оформят льготы в рамках поддержки уже крупного бизнеса", - сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что в такой ситуации у компаний мало стимулов расти и переходить в другую категорию предприятий. "Это просто нерентабельно, поэтому компании разными ухищрениями пытаются остаться в секторе МСП, в том числе прибегают к дроблению бизнеса для того, чтобы сохранить эти льготы. Налоговая служба все это прекрасно видит", - сообщил президент. Он отметил, что такой процесс наблюдается на протяжении многих лет.

Компании, по мнению Путина, надо поддержать, создать для них условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса.

"Нет смысла кого-то ловить за руку. Задача в том, чтобы поддержать развитие, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места", - подчеркнул президент.