Кремль заявил о планах сотрудничества с КНР еще до разрушения отношений с Западом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Потенциал двустороннего сотрудничества России и Китая очень большой, а амбициозные планы Москва и Пекин имели еще до разрушения отношений между РФ и Западом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С Китаем у нас были тоже амбициозные планы по развитию взаимодействия еще до того, как произошло обрушение наших отношений с Западом. А сейчас сам бог велел, как говорится", - сказал Песков в интервью АО "Российский экспортный центр" на площадке ПМЭФ.

Он отметил, что открываются новые горизонты, хотя в этом сотрудничестве есть и определенные сложности. "Есть свои сложности, это непростые партнеры, к ним надо привыкать, они должны привыкнуть к нам. Мы должны нарастить объем отношений с тем, чтобы возникла действительно атмосфера взаимного доверия. Но уже сейчас можно сказать, что потенциал очень большой, и он далеко не исчерпан", - сказал пресс-секретарь президента.