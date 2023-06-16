В Минобороны РФ заявили о новых потерях ВСУ в ходе попыток наступления на двух направлениях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные продолжают попытки наступления на южно-донецком и донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на южно-донецком и донецком направлениях", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, на Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах Ровнополя и Урожайного (ДНР), где российскими подразделениями группировки войск "Восток", авиацией и артиллерией отражено пять атак ВСУ.

"За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи", - сказал Конашенков.