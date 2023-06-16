Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

В Минобороны РФ заявили о новых потерях ВСУ в ходе попыток наступления на двух направлениях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные продолжают попытки наступления на южно-донецком и донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на южно-донецком и донецком направлениях", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, на Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах Ровнополя и Урожайного (ДНР), где российскими подразделениями группировки войск "Восток", авиацией и артиллерией отражено пять атак ВСУ.

"За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи", - сказал Конашенков.

ДНР ВСУ Игорь Конашенков Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2023

Песков сообщил о беспрецедентных мерах безопасности на ПМЭФ

ПМЭФ-2023

Костин назвал нецелесообразной покупку "Яндекса" по заявленной цене

РСПП попросит Минфин продлить разрешение не публиковать финотчетность

Военная операция на Украине

Статус ветерана боевых действий уже получили более 133 тыс. участников СВО

ПМЭФ-2023

CEO "КАМАЗа" отметил пробуксовку локализации К5 из-за некачественных компонентов из РФ

Президенты России и ОАЭ встретятся в пятницу в Санкт-Петербурге

ПМЭФ-2023

Путин в пятницу на ПМЭФ даст оценку экономического положения в России

Путин в пятницу на ПМЭФ даст оценку экономического положения в России
ПМЭФ-2023

Мобильный интернет отключат в пятницу на площадке проведения ПМЭФ

Камчатка заключила соглашение с ритейлерами о поставках рыбы в центральные регионы РФ

Камчатка заключила соглашение с ритейлерами о поставках рыбы в центральные регионы РФ

Квоту на экспорт зерна из РФ разделили на основную и дополнительную части

Квоту на экспорт зерна из РФ разделили на основную и дополнительную части
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });