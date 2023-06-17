Хакеры атаковали ИТ-инфраструктуру ПМЭФ-2023, все попытки взлома отражены

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ИТ-инфраструктура Петербуского международного экономического форума подверглась мощным кибератакам, но достичь своих целей хакерам не удалось, заявил в субботу старший вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком", гендиректор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов.

"Мы, компания "Ростелеком-Солар", вместе с НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, образован по приказу ФСБ - ИФ) и специальными службами все эти дни обеспечиваем киберзащищенность инфраструктуры форума. Действительно, атак много, атаки мощные, они идут сейчас по двум основным векторам: первый вектор атаки идёт на онлайн, второй - это целевые атаки, попытки пробить периметр, вторгнуться, ворваться внутрь инфраструктуры форума", - сказал он на бизнес-завтраке на ПМЭФ-2023.

Третий вектор атак - более простой - вся территория ПМЭФ, ноутбуки и стенды площадки, сказал он. "Такого количества зараженных девайсов я давно не видел, не хочу сказать, что каждый пятый (заражен), но мы прямо пачками выявляем зараженные устройства здесь и помогаем это все хозяйство вычищать", - сказал глава "РТК-Солар".

Ляпунов уточнил, что "уверенные волны" атак пошли в 11 часов утра в пятницу, 16 июня. "С точки зрения мощности - это были атаки на уровне приложения - больше 50 тысяч запрос в секунду, это очень мощные атаки, но где-то 1/4 от того объема атак, которые идут на Госуслуги", - заявил Ляпунов.

"Мы вот эти вот три дня отстояли, сейчас атака продолжается, но, в общем, уже шансов, что какой-то эффект будет, нет. За все время форума все 100% IT-сервисов, которые предоставлялись, работали, никакой деградации функционирования не было. (...) В общем, для парней на той стороне инфраструктура формула была таким "крепким орешком", - сказал глава "РТК-Солар".

Эффективность защиты составила выше 99,6%, уточнили в пресс-службе компании.