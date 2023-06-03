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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине

Песков исключил возможность Франции стать модератором мирных инициатив по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Франция вовлечена в конфликт на Украине и не является нейтральной страной, поэтому не может претендовать на роль модератора по мирным инициативам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не видел и не слышал никаких официальных заявлений президента Франции на этот счет, но в данном случае Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, те, которые могут претендовать на какую-то роль модератора, ну, скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны, как Ватикан", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия 1 (ВГТРК), фрагмент которого в телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Он добавил: "Франция уже этого не может делать, потому что Франция активный участник де-факто этого конфликта, причем участник со стороны Украины".

Песков отметил, что французы должны отдавать в этом отчет. "Поэтому это первое, почему вряд ли они могут на это претендовать. Второе - сейчас Украина - это фактически инструмент конфликта, конфликт действительно стал более широким, коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

И добавил, что "с этим инструментом заниматься решением конфликта - бесперспективно".

Песков отметил, что не слышал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости проведения мирного саммита по Украине в Париже, о котором писали СМИ. Он призвал дождаться разъяснений о том, что имеется в виду.

Песков убежден, что и Макрон, и другие европейские лидеры должны знать позицию Путина, который открыт к любым контактам.

Песков подчеркнул, что президент РФ открыт к любым контактам, направленным на урегулирование ситуации на Украине и достижение российских целей средствами иными, чем специальная военная операция, но коллективный Запад этих вариантов не оставляет.

Дмитрий Песков Франция Украина
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