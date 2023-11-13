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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

В Кремле не видят готовности Берлина учитывать интересы Москвы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении продолжать диалог с Владимиром Путиным, заявив, что контакты на высшем уровне должны вестись не "ради процесса, а ради результата".

"Президент никогда не исключает контактов. Президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более, на высшем уровне. Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов, не просто ради самого процесса, а ради результата. В настоящий момент, конечно, (судя - ИФ) по заявлениям представителей ФРГ, пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов, все-таки, склоняется в пользу какого-то учета интересов РФ", - заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле в последнее время наблюдают трансформацию позиций "целого ряда стран".

Дмитрий Песков Германия Владимир Путин Олаф Шольц
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