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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Число жертв наводнения после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 29 человек

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Почти 30 жителей Херсонской области погибли в результате затопления прибрежных территорий после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"К сожалению, число погибших выросло до 29. Алешки - 12, Голая Пристань - 13, Новая Каховка - 4", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

По словам Алексеенко семье каждого погибшего будут выплачены установленные решением врио губернатора Владимира Сальдо компенсации - 1 млн рублей.

"На вечер первоочередные выплаты по 10 тыс. рублей получили уже 1500 пострадавших", - добавил он.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС.

Херсонская область Херсон Каховская ГЭС Андрей Алексеенко
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