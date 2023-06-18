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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Вода ушла из трети домов в зоне наводнения в Херсонской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Более трети домов, подтопленных в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, "освободились от воды", заявил в воскресенье врио губернатора Владимир Сальдо.

"Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тыс. подтопленных домов", - написал он в своем телеграм-канале.

При этом глава региона уточнил, что за минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился - более чем на четыре метра. К 19 июня ожидается "полная сработка водохранилища".

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС. По последним данным, погибли 29 человек.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Херсонская область Владимир Сальдо Каховская ГЭС
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