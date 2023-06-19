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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Володин призвал уехавших россиян вернуться, так как позже "этой возможности может не быть"

Володин призвал уехавших россиян вернуться, так как позже "этой возможности может не быть"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что уехавшим из РФ гражданам лучше вернуться, так как позже такой возможности может не быть.

"Учитывая происходящее, правильно наконец включить голову: сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может её уже не быть", - написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

По мнению спикера, "для того, чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря".

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"После таких слов нашим гражданам, до сих пор остающимся в западных странах, необходимо задуматься, куда они поехали, что нашли и что их ждёт", - отметил Володин.

Спикер Госдумы сообщил, что более половины граждан РФ, уехавших после февраля 2022 года, уже вернулись в Россию, и этот процесс продолжается.

"Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться. Оказалось не так. Работу не дают. Детей травят в школах. Банкротят предприятия", - написал Володин.

Высказывания президента Чехии

Ранее в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом) президент Чехии Петр Павел заявил, что на его взгляд, за гражданами РФ, проживающими в западных странах, местным властям необходимо внимательно следить. Он отметил, что под этим подразумевает "нахождение под пристальным вниманием служб безопасности".

"Все россияне, живущие в западных странах, должны подвергаться контролю гораздо активнее, чем в прошлом", - сказал Павел, назвав причиной для этого действия РФ на Украине.

Павел напомнил, как во время Второй мировой войны японцы, проживающие в США, также подвергались тщательной слежке со стороны спецслужб, назвав это "ценой войны".

Вячеслав Володин РФ
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