Минфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеров

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минфин предлагает взимать НДФЛ по стандартным ставкам в 13-15% с заработков тех россиян, кто в силу переезда за границу утратил налоговое резидентство России, но остается штатным "дистанционным" сотрудником, и ряда фрилансеров, работающих на российских заказчиков.

Сейчас такие лица могут вообще ничего не платить в российскую казну, а ранее Минфин предлагал облагать их заработки по ставке в 30%.

Эти предложения содержатся в скорректированном правительственном законопроекте, который дорабатывался после отзыва его из Госдумы, сообщили в пресс-службе министерства.

Документ отозвали на следующий день после внесения в связи с необходимостью его дополнения нормами о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). Министр финансов Антон Силуанов говорил журналистам, что его ведомство хочет при изменении документа уравнять принципы налогообложения для граждан, работающих в России и за границей.

"(В законопроекте - ИФ) был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Вне зависимости от их статуса - российский налоговый резидент, нерезидент - их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов", - рассказал журналистам о содержании скорректированного проекта заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Эта ставка будет единой вне зависимости от того, является ли человек налоговым резидентом РФ или нет. "Это существенно упрощает механизм администрирования для всех", - объяснил он причину выбора такого подхода.

Унифицированные правила были предложены, поскольку компаниям сложно проверять, является ли их дистанционный сотрудник резидентом России или нет.

Таким образом, по предложениям Минфина, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13-15% с вознаграждений своих штатных "дистанционных" сотрудников даже после утраты ими налогового резидентства России (в случае нахождения вне России более 183 дней в году).

Аналогичный подход будет действовать и в отношении гонораров фрилансеров за работы и услуги, выполненные с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в России комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем. Налог будет взыматься, если выполнено хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом РФ, либо ему перечисляют вознаграждение на счет в российском банке или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в России.

Сейчас уплата НДФЛ - обязанность самого гражданина, если у него в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом РФ, он платит 13-15% в российский бюджет с полученных доходов, а если перестал им быть, его доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством той страны, налоговым резидентом которой он стал. Схожие подходы действуют и в отношении фрилансеров, которые освобождаются от уплаты НДФЛ в российскую казну после утраты ими налогового резидентства РФ. Если же в трудовом договоре штатного сотрудника и компании нет упоминания о работе за границей, то действуют общие правила: работодатель сначала удерживает из доходов сотрудника 13-15% НДФЛ, а после утраты им российского налогового резидентства - 30%.

Предыдущие предложения

Над вопросом налогообложения российских заработков релоцировавшихся россиян Минфин работает около года и неоднократно уточнял свои предложения. Первая редакция законопроекта была представлена для общественного обсуждения в конце июля 2022 года на фоне массового отъезда российских граждан из страны. Документ предусматривал, что российские работодатели будут удерживать 13-15% НДФЛ в зависимости от размера дохода из зарплаты "дистанционных" сотрудников, пока те являются резидентами России, а после утраты ими резидентства - 30%.

Осенью представители министерства заявляли о готовности обсуждать снижение ставки НДФЛ для выполняющих работу на российские компании из-за рубежа. Задача - не максимизировать поступления от таких граждан, а сохранить доходную базу региональных бюджетов, объясняли в министерстве. Однако во внесенном и вскоре отозванном из Госдумы проекте была сохранен подход о повышении ставки НДФЛ до 30% после утраты российского налогового резидентства. Впрочем, по данным министерства, он должен был распространяться исключительно на ряд фрилансеров, и не затрагивать сотрудников, работающих по трудовым договорам.