Что произошло за день: понедельник, 19 июня

Обращение Володина к уехавшим россиянам, признание международной группы "Агора" нежелательной в РФ, предложение Минтруда по праздничным выходным в 2024 году

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Володин призвал уехавших россиян приехать обратно. Спикер Госдумы заявил, что "сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть".

- "Ельцин Центр" невозможно признать иноагентом, заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на Минюст РФ. По его данным, министерство сослалось на закон "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий". О проверке деятельности "Ельцин-центра" 15 июня сообщил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

- Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность Law Sofia Foundation (Фонд "Право-София", Международная правозащитная группа "Агора"). В сообщении говорится, что "организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России", помощи оппозиционерам, "включая сторонников признанных экстремистскими организаций".

- В Белоруссии введут химическую кастрацию для педофилов, заявили в Генпрокуратуре страны. Там сообщили, что поправки подготовлены, инициативу поддержал глава государства.

- На саммите НАТО в июле не будут обсуждать вопрос о приглашении Украины в альянс, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

- Штормовое предупреждение продлено в Северной Осетии. В МЧС сообщили, что 20-21 июня местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром. Накануне сообщалось, что во Владикавказе и Пригородном районе введен режим ЧС.

- Новогодние праздники в России продлятся с 30 декабря по 8 января, говорится в проекте постановления правительства. На майские праздники россияне будут отдыхать два раза по четыре дня - с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Также праздничными выходными будут 23-25 февраля, 8-10 марта, 12 июня, 3-4 ноября.

- Футболист "Спартака" Квинси Промес приговорен в Нидерландах к полутора годам тюрьмы по делу о нападении на родственника при отягчающих обстоятельствах.