Участники СВО и дети погибших от COVID медработников будут поступать в вузы по отдельной квоте

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Участники специальной военной операции (СВО) и дети медработников, погибших в пандемию, в 2023-2024 учебном году будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Участники СВО будут поступать в вузы на выбранные ими специальности и направления подготовки в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Тем, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение уже в 2023-2024 учебном году. С этой целью правительство наделяется полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в образовательных организациях высшего образования", - сказала Голикова в ходе совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.

Она добавила, что дети медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачисляться в вузы на образовательные программы медицинского и фармацевтического образования также по отдельной квоте, но без вступительных испытаний.

Участникам СВО и детям медицинских работников, погибших от COVID -19 при исполнении трудовых обязанностей, будет также предоставлено право обучаться бесплатно на подготовительном отделении.

Голикова отметила, что эти решения вместе с Госдумой готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию.