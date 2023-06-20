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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Принят закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО

Принят закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о предоставлении льгот при поступлении в вузы для участников СВО и детей врачей, погибших от коронавируса.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поддержке правительством соответствующих предложений, подготовленных рабочей группой во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Речь в законе идет о том, что участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний; те, кто уже учится платно, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.

Детей медицинских работников, погибших от ковида при исполнении трудовых обязанностей, предлагается зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, без вступительных испытаний.

Закон относит к индивидуальным достижениям поступающих (в том числе при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета) наряду с результатами ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы в период мобилизации в вооруженных силах РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ в ходе СВО.

Госдума
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