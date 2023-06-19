Меморандум РФ и ООН продолжит действовать в случае выхода России из "зерновой сделки"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Меморандум РФ и ООН по облегчению экспорта сельхозпродукции с Украины не прекратит своего существования в случае досрочного выхода России из "зерновой сделки", заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нет. Не прекратит", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил: "Зерновая сделка" вообще состоялась лишь только потому, что стороны, которые в ней участвовали, пришли к общей точке зрения, что (...) необходимо найти способы экспорта зерна и удобрений из отдельных портов Украины и РФ".

"Поскольку всего 3% пошло в беднейшие страны, то наше глубочайшее убеждение заключается в том, что в любых условиях страны Запада, если они заинтересованы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, должны реально двинуться по пути снятия любых ограничений и незаконно введенных санкций в отношении российского зерна, удобрения, а также разрешения всех других проблем, которые они для нас создали", - подчеркнул Грушко.

"Зерновая сделка"

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию и добавила: "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены".

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.