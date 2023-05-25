МИД РФ заявил о поиске альтернатив "зерновой сделке", если РСХБ не подключат к SWIFT

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, заявили в МИД РФ.

"Со своей стороны отмечаем, что коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то "черноморской инициативе" также придется подыскивать альтернативы", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT "осложняет выполнение российской части черноморской инициативы".

"Зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Были подписаны два документа – о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и снятии барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.