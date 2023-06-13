Путин сообщил, что Россия думает о выходе из "зерновой сделки"

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада в очередной раз обманули Россию, не выполнив ее требования в рамках "зерновой сделки", и Москва думает о том, чтобы из этой сделки выйти.

"К сожалению, нас в очередной раз обманули - ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, страхование, платежи, подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Там было много всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН. Не сделано ничего", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, нужна ли России "зерновая сделка".

Путин подчеркнул: "Что касается "зерновой сделки", мы, первое, думаем, чтобы прекратить в ней участие, и второе - направить тот объем зерна, который получали беднейшие страны, это три с небольшим процента (в рамках сделки - ИФ), - поставить в эти беднейшие страны бесплатно".

Он напомнил, что в рамках сделки зерно и должно было идти беднейшим странам, при этом и России "было обещано, что ее зерно не будет подвергаться репрессиям, не будут чиниться препятствия для его экспорта".

Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза - они главный получатель украинского зерна, оно подешевле, и им хорошо, и Украине за это деньги платят".

"На сегодняшний день - я могу ошибиться, но мне кажется, что это основной источник валютных поступлений для Украины. Там все останавливается, я не знаю, чего они производят - была сельхозпродукция и металлургическая продукция, металлургическая промышленность, поскольку там электроэнергии нет, останавливается, судостроение давно развалилось, авиастроение развалилось, производство двигателей развалилось", - сказал президент РФ.

Российский лидер сообщил, что в ближайшее время встретится с группой лидеров африканских стран, которые приедут в Россию, чтобы обсудить с ними в том числе вопросы поставок зерна.

6 июня стало известно, что президенты африканских стран могут в июне посетить РФ и Украину в рамках мирного плана. Лидеры договорились контактировать с Москвой и Киевом по прекращению огня.

"Президенты подтвердили возможность посетить Украину и Россию в середине июня", - говорится в заявлении канцелярии президента ЮАР Сирила Рамафосы по итогам встречи президентов шести африканских стран.

Во встрече, в частности, помимо президента ЮАР приняли участие президент Коморских островов Отман Газали, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Сенегала Маки Салль, главы государств Уганды и Замбии Йовери Мусевени и Хакаинде Хичилема.