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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Минюст РФ сообщил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом

Минюст РФ сообщил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Проверки и признание "Ельцин Центра" иноагентом невозможны в соответствии с законом о музеях бывших президентов РФ.

"Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным", - сообщил Андрей Альшевских в своем телеграм-канале в понедельник, ссылаясь на ответ Минюста, полученный на свой запрос, направленный в ведомство в 2022 году.

Минюст ссылается на норму ФЗ-68 "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий".

О проведении проверки деятельности "Ельцин-центра" 15 июня сообщил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

Он отметил, что в ходе проверки "будут собраны материалы о деятельности, подтверждающие либо опровергающие ту фактуру, которая звучала, и у Никиты Михалкова на программе, и в запросах".

Ранее московское отделение "Культурного фронта России" предложило закрыть "Ельцин Центр" в Екатеринбурге.

17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего неизвестно о предложении закрыть "Ельцин Центр".

15 июня Песков сказал: "Мы не в курсе и не знаем, что стало поводом для такой проверки. Но с другой стороны, это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства".

Ельцин Центр Минюст РФ
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