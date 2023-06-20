Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор обвиняемому в участии в деятельности "Айдара"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник, как ожидается, огласит решение по делу Дениса Мурыги (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору), которого обвиняют в участии в деятельности украинского нацбатальона "Айдар" (признан в России экстремистским и запрещен), сообщает пресс-служба суда.

"20 июня в 9:30 мск состоится оглашение приговора по уголовному делу в отношении Мурыги", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что это будет первый приговор, вынесенный Южным окружным военным судом в отношении украинского военнослужащего.

Ранее гособвинитель просил назначить подсудимому 18 лет исправительной колонии строгого режима.

Мурыга обвиняется по ч.2 ст.208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования). Он был задержан весной 2022 года при попытке пересечения границы с РФ в Ростовской области.

По данным следствия, он в 2015 году вступил в незаконное вооруженное формирование - батальон "Айдар", где получил оружие и боеприпасы к нему, а также военную форму. Там он прошел обучение тактике ведения боя, обращению с оружием и выполнял обязанности по охране батальона.

По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, он имеет двойное гражданство - РФ и Украины.