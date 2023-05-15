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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Обвинение в Ростове-на-Дону запросило 18 лет колонии для участника нацбатальона "Айдар"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Гособвинитель запросил длительный срок заключения для Дениса Мурыги (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору), сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

"Гособвинитель запросил назначить Мурыге 18 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.

Мурыга проходит по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования). Он был задержан весной 2022 года при попытке пересечения границы с РФ в Ростовской области.

По данным следствия, Мурыга в 2015 году вступил в незаконное вооруженное формирование - украинский националистический батальон "Айдар" (запрещенная в РФ экстремистская организация), где получил оружие и боеприпасы к нему, а также военную форму. Там он прошел обучение тактике ведения боя, обращению с оружием и выполнял обязанности по охране батальона.

В мае Росфинмониторинг внес обвиняемого в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, Мурыга имеет двойное гражданство - РФ и Украины.

Ростов-на-Дону
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