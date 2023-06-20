Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с инфекционной заболеваемостью в Херсонской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с инфекционной заболеваемостью в Херсонской области остаётся стабильной, продолжается контроль за проведением дезинфекционных мероприятий и комплексный мониторинг качества питьевой воды, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там отметили, что с 7 июня отобрано более 350 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, с поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Организована промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды. Для оперативного проведения исследований развернута мобильная лаборатория Роспотребнадзора.

Сообщается, что ведомство контролирует проведение вакцинации. Против вирусного гепатита привито 2 140 человек, против дизентерии - 1 921 человек, против брюшного тифа - 53 человека.

Вакцины имеются в достаточном количестве, отметили в ведомстве.