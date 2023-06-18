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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Число погибших от наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 35

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Более 30 жителей Херсонской области погибли в результате затопления прибрежных территорий после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Весь день проводили подворовые обходы населенных пунктов зоны ЧС, шел комплекс работ по ликвидации последствий наводнения во всех 3 пострадавших районах. К сожалению, число погибших выросло до 35 человек.", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее сообщалось о 29 погибших.

Премьер уточнил, что медики вакцинировали в зоне наводнения уже 2380 человек. Ветеринарная служба и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали около тысячи павших животных, проводится обеззараживание мест их гибели, а также вакцинация всех домашних и сельхозживотных.

Кроме того, проводится дезинфекция кладбищ, улиц и зданий. Энергетики продолжают работы по восстановлению энергоснабжения.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС.

Андрей Алексеенко ГЭС Новая Каховка Херсон
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