Власти Новой Каховки запретили продажу живой рыбы после наводнения

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава администрации Новой Каховки Херсонской области, где устраняют последствия наводнения, Владимир Леонтьев подписал распоряжение о запрете продажи живой рыбы.

Запрет действует с 19 июня 2023 года, сообщается в телеграм-канале администрации в среду.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС. По последним данным, погибли 41 человек.

В зоне наводнения проводится вакцинация местных жителей и домашних животных, а также дезинфекция зданий, улиц и скважин с водой.