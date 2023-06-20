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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Суд в Ростове-на-Дону назначил 16 лет колонии участнику украинского нацбатальона "Айдар"

Суд в Ростове-на-Дону назначил 16 лет колонии участнику украинского нацбатальона "Айдар"
Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении участника украинского нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыги (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Мурыгу признать виновным (...), назначить ему 16 лет колонии строгого режима", - сказал судья.

Мурыга осужден по ч.2 ст.208 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения для осуществления террористической деятельности).

Это первый приговор Южного окружного военного суда в отношении украинского военнослужащего.

Ранее гособвинитель просил назначить подсудимому 18 лет колонии строгого режима.

Мурыга был задержан весной 2022 года при попытке пересечь границу с РФ в Ростовской области.

По данным следствия, он в 2015 году вступил в незаконное вооруженное формирование - батальон "Айдар", где получил оружие и боеприпасы к нему, а также военную форму. Там он прошел обучение тактике ведения боя, обращению с оружием и выполнял обязанности по охране батальона.

В мае 2022 года Росфинмониторинг внёс Мурыгу в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, он имеет двойное гражданство - РФ и Украины.

Айдар Ростов-на-Дону Денис Мурыга Украина
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