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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Что произошло за день: вторник, 20 июня

Законы об освобождении мобилизованных от уголовной ответственности и о службе осужденных и ограниченно годных, приговор для пилота сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума приняла закон об освобождении мобилизованных от уголовной ответственности. Речь идет о совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

- Шесть лет колонии-поселения получил пилот SSJ100, сгоревшего в Шереметьево в 2019 году. Тогда погиб 41 человек. Евдокимову на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением воздушным судном. С него взыскано по 1,5 млн руб. в пользу двоих потерпевших.

- Госдума приняла закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО и детей врачей, погибших от коронавируса. Те, кто уже учится платно, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение. Кроме того, в третьем чтении принят закон о внеочередном предоставлении мест в детских лагерях, школах и дошкольных учреждениях детям добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО.

- Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии участника украинского нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу (внесен в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму). Это первый приговор Южного окружного военного суда в отношении украинского военнослужащего.

- В третьем чтении принят закон, позволяющий ограниченно годным и судимым служить в армии по контракту. Такой подход распространяется на периоды мобилизации, военного положения и военного времени.

- Четыре человека погибли при взрыве на Тамбовском пороховом заводе. По предварительным данным, причиной ЧП стал человеческий фактор.

- ФСБ сообщила о задержании в Нальчике украинского шпиона. Между тем в Мордовии, по данным службы, задержана местная жительница - гражданка РФ и уроженка Украины - по подозрению в госизмене.

- Сын президента США Хантер Байден намерен признать свою вину в налоговых преступлениях в рамках сделки со следствием. Таким образом он может избежать тюрьмы.

- В Эстонии узаконили однополые браки. Закон вступает в силу 1 января 2024 года.

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