Мировой судья в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за запрещенный контент

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 4 млн руб. мессенджеру Telegram за то, что он не удалил запрещенную в РФ информацию, передал корреспондент "Интерфакса".

Постановление огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Telegram признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Мессенджеру был назначен максимально возможный штраф, предусмотренный этой статьей КоАП РФ.

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, Telegram по 32 уведомлениям Роскомнадзора не удалил различные каналы и информацию из них, содержащие подлежащий удалению контент, в том числе о специальной военной операции РФ на территории Украины.

Представители Telegram в заседании не участвовали.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за не то, что не удаляли запрещенный контент.