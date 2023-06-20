Мировой судья в Москве оштрафовал Viber на 1 млн руб. за фейки об СВО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 1 млн рублей мессенджеру Viber за то, что он не удалил запрещенную информацию.

"Назначить Viber Media SARL наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Viber впервые был признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (часть 2 статьи 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, обнародованном в суде, Viber по шести уведомлениям Роскомнадзора не удалил различные сообщества и информацию из них, содержащие недостоверную информацию о специальной военной операции РФ на территории Украины.

Представитель Viber просила прекратить производство по делу, пояснив в суде, что все сообщества, указанные в материалах, были удалены мессенджером из поисковой выдачи и недоступны на территории РФ. Полностью удалить сообщества, по словам представителя, у сервиса нет возможности.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.