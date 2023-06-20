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Wikimedia оштрафовали на 1,5 млн руб. за отказ удалять контент с пропагандой зацепинга

Сумма штрафов, назначенных фонду в 2023 году, составляет 17,4 млн руб.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 1,5 млн руб. фонду Wikimedia за неудаление из "Википедии" контента, содержащего пропаганду зацепинга, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее постановление огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, Wikimedia было вменено неудаление из "Википедии" видео, пропагандирующего движение зацеперов, выявленного на ресурсе Росмолодежью.

Это уже одиннадцатое наказание, назначенное Wikimedia в 2023 году за неудаление подлежащей удалению информации. Общая сумма по 11 штрафам составляет 17,4 млн руб.

Защитник Wikimedia просил суд прекратить производство по делу, указав, в частности, на процессуальные нарушения при производстве.

Зацепинг - способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи: за поручни, лестницы, подножки или едет на крыше, тормозных площадках и т.д.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Wikimedia Википедия Москва
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