Apple впервые грозит штраф в России за отказ удалять запрещенный контент

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В судебный участок мирового судьи №422 в Москве поступило дело об административном правонарушении за отказ удалять подлежащий удалению контент в отношении компании Apple, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.

По словам собеседника агентства, Apple вменяется неудаление подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

В случае, если вина компании будет доказана, ей грозит административный штраф в сумме до 4 млн руб.

Дата рассмотрения дела будет известна позднее.

Apple впервые привлекается в РФ к ответственности за такое правонарушение.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.