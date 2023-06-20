Россия готова продолжать поставки зерна наиболее бедным странам Африки
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия готова поставлять зерно в африканские страны вне зависимости от дальнейшей судьбы зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос журналистов, обсуждался ли в ходе последней встречи в Санкт-Петербурге с представителями Африканского континента вопрос прямых поставок российского зерна без участия в зерновой сделке, представитель Кремля ответил: "Подчеркивалась важность поставок зерна, прежде всего российского зерна, на Африканский континент, наиболее бедным странам, важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась".