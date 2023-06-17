Президент ЮАР призвал снять все препятствия для экспорта зерна через Черное море

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал снять все препятствия для реализации "зерновой сделки".

"Мы бы хотели призвать к открытию передвижения зерновых через Черное море, чтобы любые препятствия, которые существуют сейчас, были сняты, чтобы зерно и другие сырьевые товары поступали на рынки", - сказал он на встрече членов африканской делегации по украинскому урегулированию с президентом России Владимиром Путиным.

Рамафоса также выразил мнение, в позициях Москвы и Киева по украинскому кризису можно найти общие точки.

"Мы уважаем ваши (России и Украины - ИФ) позиции. Кроме того, мы верим, что есть и общность позиций, которую можно сформировать, и эта общность может повлечь за собой мир", - сказал он.