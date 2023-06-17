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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Песков заявил, что в Москве не видят оснований для продления "зерновой сделки"

Песков заявил, что в Москве не видят оснований для продления "зерновой сделки"
Дмитрий Песков
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Шансов у "зерновой сделки" де-факто нет, Москва не видит оснований для ее продления, поскольку обещанное так и не было сделано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, можно только констатировать, что если судить де-факто по тому, что мы имеем, то шансов у этой сделки нет", - сказал Песков в интервью "Известиям".

Он отметил, что сделка подразумевает дело, "дело со стороны договаривающихся государств или объединений". "И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась Российской Федерации, сделана так и не была", - сказал он.

Это, заметил он, несмотря на то, что несколько раз Россия проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала действие сделки. "Поэтому если констатировать то, что мы сейчас имеем, то, конечно, перспектив нет, нет оснований для ее продления. Потому что до сих пор то, что нам было обещано, не сделано", - сказал Песков.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада в очередной раз обманули Россию, не выполнив ее требования в рамках "зерновой сделки", и Москва думает о том, чтобы из этой сделки выйти.

Дмитрий Песков
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