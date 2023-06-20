Районы Херсонской области выше разрушенной ГЭС остались без водоснабжения

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Населенные пункты Херсонской области, которые находятся выше разрушенной Каховской ГЭС по течению Днепра, испытывают проблемы с водоснабжением, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Районы выше Новой Каховки по течению Днепра, наоборот, остались без воды. С советских времен они брали воду из водохранилища (Каховского - ИФ). Сейчас его уровень упал уже на 15 м, и нормальное снабжение оттуда невозможно", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

При этом, по словам премьера, трубы и насосы имеющихся артезианских скважин с советских времен прогнили насквозь - их не ремонтировали с момента установки.

"Решать проблему будем системно. Прежде всего, доставка бесплатной бутилированной воды. Вчера 10 тонн получили в Горностаевке, 5 тонн - в Верхней Лепетихе", - уточнил Алексеенко.

Власти уже начали замену насосов на скважинах, питающих крупные населенные пункты. Так, накануне были доставлены восемь насосов из Краснодарского края. Запуск этого оборудования позволит обеспечить водой 80% населения Горностаевского округа. Продолжается обследование скважин других районов.

Количество жителей, оставшихся без водоснабжения, не уточняется.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС. По последним данным, погибли 35 человек.