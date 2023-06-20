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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Взрыв с последующим возгоранием произошел на пороховом заводе в тамбовском Котовске

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о взрыве с последующим возгоранием на предприятии поступила в оперативные службы в 14:10 вторника.

На место возгорания выехали пожарные части.

"Ликвидация в 14:17 на площади 1 кв. метр", - уточнили в пресс-службе.

О пострадавших не сообщается. В настоящее время информация уточняется.

Тамбовская область МЧС РФ
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