Глава Тамбовской области сообщил о жертвах при взрыве на пороховом заводе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил о жертвах в результате взрыва с последующим пожаром на пороховом заводе в Котовске.

"Есть человеческие жертвы", - написал Егоров в своем телеграм-канале во вторник. Он пообещал, что вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана.

По словам губернатора, "причина пожара – человеческий фактор". "Однозначно заявляю – это не теракт", - уточнил глава региона.

Егоров заявил, что работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает.

"Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено", - написал глава области.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что в результате взрыва погибли четыре человека, за жизнь еще двоих борются медики.