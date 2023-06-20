Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Для ученого Голубкина запросили 12 лет колонии по делу о госизмене

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило суд приговорить к 12 годам колонии строгого режима физика, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, обвиняемого в государственной измене, сообщает его защита.

"Гособвинение запросило 12 лет колонии строгого режима для ученого Валерия Голубкина", - сообщил во вторник правозащитный проект "Первый отдел", адвокаты которого защищают Голубкина.

Дело Голубкина рассматривает Московский городской суд. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку материалы засекречены.

Голубкин был задержан и арестован в апреле 2021 года. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

Как сообщалось, по информации защиты Голубкина, согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника ученый передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC - координатору проекта Hexafly-Int, в котором участвовал ЦАГИ, - отчеты о проделанной работе.

В ЦАГИ Голубкин – специалист по аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов – до задержания работал ведущим научным сотрудником в отделе №11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник этого отдела Анатолий Губанов был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года.

Hexafly-Int (High-Speed Experimental FLY Vehicles - INTernational), согласно официальной информации, - проект 7-й Европейской рамочной программы по исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях. Проект стартовал в 2014 году и был завершен в 2019 году.

В проекте участвовали европейские, российские и австралийские центры, координатором выступало находящееся во Франции Европейское космическое агентство (ESA).

ESA-ESTEC – центр космических исследований и технологий Европейского космического агентства. Расположен в Нордвейке, Нидерланды.

Валерий Голубкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума одобрила предоставление вне очереди мест в школах детям погибших участников СВО

Минпромторг РФ передумал регулировать работу маркетплейсов

Минпромторг РФ передумал регулировать работу маркетплейсов

Дума приняла в I чтении проект об НДФЛ в 13-15% для уехавших из РФ "удаленщиков"

Тамбовский пороховой завод подтвердил гибель четырех человек в результате взрыва

Всех учеников начальных классов в РФ обеспечат горячим питанием в школах с 1 сентября

Всех учеников начальных классов в РФ обеспечат горячим питанием в школах с 1 сентября

Глава Тамбовской области сообщил о жертвах при взрыве на пороховом заводе

Взрыв с последующим возгоранием произошел на пороховом заводе в тамбовском Котовске

Принят закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО

Принят закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО

Дума разрешила ограниченно годным и судимым служить в армии по контракту

Дума приняла в III чтении закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных

Дума приняла в III чтении закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });