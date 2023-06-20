Для ученого Голубкина запросили 12 лет колонии по делу о госизмене

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило суд приговорить к 12 годам колонии строгого режима физика, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, обвиняемого в государственной измене, сообщает его защита.

"Гособвинение запросило 12 лет колонии строгого режима для ученого Валерия Голубкина", - сообщил во вторник правозащитный проект "Первый отдел", адвокаты которого защищают Голубкина.

Дело Голубкина рассматривает Московский городской суд. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку материалы засекречены.

Голубкин был задержан и арестован в апреле 2021 года. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

Как сообщалось, по информации защиты Голубкина, согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника ученый передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC - координатору проекта Hexafly-Int, в котором участвовал ЦАГИ, - отчеты о проделанной работе.

В ЦАГИ Голубкин – специалист по аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов – до задержания работал ведущим научным сотрудником в отделе №11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2). Начальник этого отдела Анатолий Губанов был арестован по делу о госизмене в декабре 2020 года.

Hexafly-Int (High-Speed Experimental FLY Vehicles - INTernational), согласно официальной информации, - проект 7-й Европейской рамочной программы по исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, способного летать на больших скоростях. Проект стартовал в 2014 году и был завершен в 2019 году.

В проекте участвовали европейские, российские и австралийские центры, координатором выступало находящееся во Франции Европейское космическое агентство (ESA).

ESA-ESTEC – центр космических исследований и технологий Европейского космического агентства. Расположен в Нордвейке, Нидерланды.